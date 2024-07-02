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Сегодня, 15:09

Николич: «Сомневаюсь, что Мухин будет готов сыграть в Братском Кубке»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья полузащитника Максима Мухина.

«Его здоровье с каждым днем все лучше и лучше. Не уверен, что он успеет восстановится к Братскому Кубку, но мы ждем его в команде», — сказал Николич журналистам.

В прошедшем сезоне 22-летний Мухин провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В ноябре 2023 года полузащитник перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
Марко Николич
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