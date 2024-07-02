Николич: «Торопу маска уже не нужна»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья голкипера Владислава Торопа.

«Слава богу, у него все хорошо. Маска уже не нужна. Это будущее русского футбола. Он должен не останавливать свой прогресс. Я буду давать практику молодым игрокам. Для меня возраст или нация ничего не значат. Если качества есть, то будешь играть», — сказал Николич журналистам.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

По словам врача ЦСКА Эдуарда Безуглова, по заказу для голкипера была изготовлена специальная маска на 3D-принтере, в которой он, если захочет, сможет выступать после восстановления.