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Сегодня, 02:36

Николич рассказал, чего не хватает российскому футболу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, чего, по его мнению, не хватает российскому футболу.

«Конечно, не хватает еврокубков, очень жаль, я скучаю по этому. Интересно сравнивать себя с командами из других стран, мне этого не хватает. А чемпионат стал интереснее, в последние годы мы видим интересные команды — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» удивляют сейчас, есть и ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ростов», «Рубин».
Нужна помощь СМИ — положительно обсуждать, что происходит, чтобы было важно, кто идет в таблице вторым, кто — третьим. Нужна помощь болельщиков: когда полный стадион, не бывает такого, чтобы футболистам было все равно», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Армейцы после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимают четвертое место в турнирной таблице с 20 очками.

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