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Сегодня, 20:03

Николич: «Последние 30 минут против «Кайрата» «Зенит» играл именно так»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что ожидал такую схемы игры «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ (0:1).

— Когда увидели стартовый состав «Зенита», какие-то коррективы внесли в установку?

— Последние 30 минут против «Кайрата» «Зенит» играл именно так. В последние годы они строили против ЦСКА зеркальную схему. Не скажу, что мы точно знали, но что-то такое ожидали.

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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