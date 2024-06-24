Николич: «ЦСКА усилили Круговой и Шуманский. Хочу посмотреть на игроков, которые в аренде»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, доволен ли он составом команды на следующий сезон.

— Насколько укомплектован состав?

— У нас очень хороший костяк команды. Я этим доволен. Команда неплохая. Уже завтра к нам присоединятся сборники. У нас есть два новичка: Круговой и Шуманский. Они уже усилили команду. Нам нужно качественное, а не количественное усиление. Мы ежедневно общаемся на эту тему с селекционным отделом. У нас отличная коммуникация. Нужно немного подождать.

— Как проходят сборы?

— Уже прошла адаптация пару дней назад. Сборы тяжелые. Но так и должно быть. У нас очень рабочая атмосфера. Скоро присоединятся сборники. Хочу посмотреть на игроков, которые были в аренде. Дальше будем принимать решение.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним Николичем до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.