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4 июля, 23:12

Николич: «Дзюба — супер-игрок. У нас очень хорошие отношения»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что думает об экс-форварде «Зенита» и «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Я не буду сейчас это обсуждать. Дзюба — супер-игрок. У нас очень хорошие отношения. Сейчас я не готов отвечать на эти вопросы. Так можно про каждого говорить», — сказал Николич.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» истек 1 июля 2024 года. По словам агента форварда Леонида Гольдмана, Артем хочет продолжить карьеру в России.

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