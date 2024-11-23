Николич взял на себя ответственность за поражение ЦСКА от «Ростова»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Армейцы вели в счете до 77-й минуте, но в итоге дважды пропустили и уступили на своем поле.

— Очень плохой результат, все расстроены, тут нечего добавить. Хороший первый тайм, но надо было реализовывать все свои моменты и спокойно доводить игру до конца.

Но только один человек ответственен за сегодняшний результат, виноват в нем — это я. Понимаю, как исправить это в будущем, но не буду обсуждать публично, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

После поражения от «Ростова» ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина».