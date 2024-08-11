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Сегодня, 00:04

Николич заявил, что арбитр должен был удалять Сперцяна в моменте с травмой Роши

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал выездное поражение своей команды от «Краснодара» (1:2) в матче 4-го тура РПЛ.

«Сейчас могу сказать так: для меня в моменте с Рошей было чистое удаление Сперцяна, которое не стал смотреть ВАР. Потом пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в той зоне, где Роша доминирует в чемпионате России. Конечно, итог не в нашу пользу, но ничего плохого сказать сегодня игрокам не могу — все старались, борьба была до последней секунды», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Защитник ЦСКА Виллиан Роша покинул поле в концовке первого тайма из-за травмы. Его заменил Матвей Лукин.

Победный гол в составе «Краснодара» забил Тормена на 91-й минуте.

В следующем матче красно-синие примут «Пари НН» 14 августа в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Источник: ПФК ЦСКА
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
4
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  • krinf15

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  • Авн70

    Даже жёлтую у нас не дают за то,что ногу чуть не оторвали

    11.08.2024

  • spetrov

    Говорят, и сам Сперцян в том же ключе выразился после просмотра эпизода.

    11.08.2024

  • fan_89

    Судейство по Мажичу.

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