Николич заявил, что арбитр должен был удалять Сперцяна в моменте с травмой Роши

Сегодня, 00:04
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал выездное поражение своей команды от «Краснодара» (1:2) в матче 4-го тура РПЛ.
«Сейчас могу сказать так: для меня в моменте с Рошей было чистое удаление Сперцяна, которое не стал смотреть ВАР. Потом пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в той зоне, где Роша доминирует в чемпионате России. Конечно, итог не в нашу пользу, но ничего плохого сказать сегодня игрокам не могу — все старались, борьба была до последней секунды», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.
Защитник ЦСКА Виллиан Роша покинул поле в концовке первого тайма из-за травмы. Его заменил Матвей Лукин.
Победный гол в составе «Краснодара» забил Тормена на 91-й минуте.
В следующем матче красно-синие примут «Пари НН» 14 августа в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.
krinf15
"Никогда так не было и вот опять". ©?
11.08.2024
Авн70
Даже жёлтую у нас не дают за то,что ногу чуть не оторвали
11.08.2024
spetrov
Говорят, и сам Сперцян в том же ключе выразился после просмотра эпизода.
11.08.2024
fan_89
Судейство по Мажичу.
11.08.2024