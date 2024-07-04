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4 июля, 23:03

Николич: «Хочу дать Бистровичу и Гайчу шанс показать себя»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ситуации с полузащитником Кристияном Бистровичем и форвардом Адольфо Гайчем в команде.

«Я хочу их узнать и посмотреть на них своими глазами. Хочу дать им шанс показать себя. Кристиан качественно пользуется этим шансом. Он вообще гол забил. Это говорит о его настрое. Еще две товарищеские игры и будем принимать решение. Может будет, какое-то предложение или кто-то другой приедет», — заявил Николич.

В четверг, 4 июля, ЦСКА одержал победу над ОФК Белград в Братском кубке со счетом 4:0. Бистрович отметился голом на 90+4-й минуте встречи.

В прошлом сезоне Бистрович на правах аренды выступал за «Балтику», а Гайч — за «Ризеспор».

Адольфо Гайч
Кристиян Бистрович
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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