Николич заявил, что не стоит ждать Пьянича на поле раньше перерыва на матчи сборных

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил примерные сроки дебюта новичка армейцев, полузащитника Миралема Пьянича за московский клуб.
34-летний босниец не попал в заявку команды на матч с «Ахматом» в рамках 10-го тура РПЛ 28 сентября.
«Когда Пьянич выйдет на поле? Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально — вообще после зимних сборов. А все, что будет перед этим, это чистый бонус для нас и для него», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч».
ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.
Предыдущей командой игрока была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле в связи с истечением контракта. С тех пор и до перехода в ЦСКА полузащитник находился в статусе свободного агента и тренировался индивидуально.