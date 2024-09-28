Николич заявил, что не стоит ждать Пьянича на поле раньше перерыва на матчи сборных

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил примерные сроки дебюта новичка армейцев, полузащитника Миралема Пьянича за московский клуб.

34-летний босниец не попал в заявку команды на матч с «Ахматом» в рамках 10-го тура РПЛ 28 сентября.

«Когда Пьянич выйдет на поле? Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально — вообще после зимних сборов. А все, что будет перед этим, это чистый бонус для нас и для него», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч».

ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Предыдущей командой игрока была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле в связи с истечением контракта. С тех пор и до перехода в ЦСКА полузащитник находился в статусе свободного агента и тренировался индивидуально.