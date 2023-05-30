Николича не будет в «Динамо»

По информации «СЭ», серб Марко Николич подписал годичный контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль Ахли».

Ранее сообщалось, что Николич может возглавить «Динамо». Бело-голубые в мае объявили об увольнении Славиши Йокановича. До конца сезона обязанности главного тренера исполняет Павел Алпатов. За тур до конца чемпионата России «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который сербский специалист покинул в октябре 2021 года.