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Кутателадзе: «Позвал бы Мамардашвили в «Пари НН», но Медведев тоже хороший вратарь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Грузинский нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе ответил на вопрос, кого из сборной Грузии хотел бы позвать выступать за нижегородский клуб.

«Мамардашвили — очень сильный вратарь. Я с ним пересекался в молодежной сборной еще. С ним, с Хвичей [Кварацхелией], с Зурико [Давиташвили] — они все очень сильные футболисты. Я бы позвал Мамардашвили в «Пари НН», но у нас Медведев тоже хороший вратарь. Хотя, может быть, даже и не звал», — приводит слова Кутателадзе Metaratings.ru.

Кутателадзе выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года после перехода из французского клуба «Родез». На счету воспитанника «Лилля» два гола и пять результативных передач в 26 матчах за нижегородский клуб.

Источник: Metaratings.ru
Николоз Кутателадзе
ФК Нижний Новгород
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