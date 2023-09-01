Николсон и Бальде могут покинуть «Спартак» в ближайшее время

По информации «СЭ», нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон покинут «Спартак» уже сегодня. По обоим футболистам идут переговоры с заинтересованными клубами.

Рассматривается как аренда обоих, так и продажа.

Трансферное окно в топ-5 европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Франция, Италия) закрывается сегодня, 1 сентября. В России оно будет открыто до 14 сентября.

В текущем сезоне Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». Красно-белые все еще не включили 26-летнего ямайца в заявку на сезон. Ранее 26-летний ямаец, выступающий за «Спартак» с 2022 года, провел за команду 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи.

28-летний Бальде в этом сезоне провел три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Трансферное окно в Европе закрывается: все сделки в режиме онлайн. Live!