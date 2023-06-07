Николсон не хочет идти на значительное понижение зарплаты при уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не хочет идти на серьезное понижение зарплаты при уходе из «Спартака», сообщает Metaratings.

По информации источника, у 26-летнего фоварда есть несколько предложений от других клубов, но склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке», поскольку ни один клуб не предлагает ему сопоставимую зарплату. В «Спартаке» Николсон получает 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне Николсон провел 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.