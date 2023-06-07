Николсон не хочет идти на значительное понижение зарплаты при уходе из «Спартака»

Сегодня, 22:07
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не хочет идти на серьезное понижение зарплаты при уходе из «Спартака», сообщает Metaratings.
По информации источника, у 26-летнего фоварда есть несколько предложений от других клубов, но склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке», поскольку ни один клуб не предлагает ему сопоставимую зарплату. В «Спартаке» Николсон получает 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
В минувшем сезоне Николсон провел 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.