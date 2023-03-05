Николсон не согласился с Соболевым по поводу исхода матча с «Уралом»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) в разговоре с «СЭ» не согласился с партнером по команде Александром Соболевым относительно исхода игры. Соболев, чей гол в концовке встречи был отменен после ошибки главного арбитра Виталия Мешкова, в смешанной зоне заявил, что «Спартак» победил со счетом 3:2 и поздравил болельщиков команды.

— Для меня игра закончилась со счетом 2:2. Что до болельщиков, они были великолепны, помогали нам идти вперед. Мы дважды отыгрались. К сожалению, третий мяч не был засчитан. Вы видели, что это был чистый гол, но, что теперь тут обсуждать... Игра закончилась со счетом 2:2. Нужно оставаться сфокусированными на следующей игре, — сказал Николсон «СЭ».

После 18-го тура идущий на втором месте с 37 очками «Спартак» опережает «Ростов» на два очка и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь.