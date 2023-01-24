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Сегодня, 13:40

Николсон поделился впечатлениями от первых зимних сборов «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал «СЭ» о впечатлениях от первых сборов команды.

— Тяжело ли даются первые сборы?

— Нет, все хорошо. Каждый год у нас идет предсезонная работа, делаешь работу в отпуске. Возвращаясь назад, мы понимаем, что нам надо быть сильными. Психологически мы готовы делать хорошо работу, — сказал Николсон «СЭ».

Также Николсон поделился впечатлениями от товарищеского матча против АГМК.

«Это была наша первая игра после двух месяцев, и я считаю, что мы провели ее хорошо. Всегда не просто играть после такого долгого перерыва. В таких играх важен не результат, а наше физическое состояние. Но для тренера, конечно, результат важен всегда», — добавил Николсон.

22 января «Спартак» в товарищеском матче обыграл АГМК из Узбекистана со счетом 3:1. В составе красно-белых отличились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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