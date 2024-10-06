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Сегодня, 00:25

Николсон попросил главного тренера сборной Ямайки не вызывать его на октябрьский сбор

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не попал в состав национальной команды Ямайки на октябрьский сбор.

Как сообщил главный тренер сборной Стив Макларен, футболист решил пропустить матчи североамериканской Лиги Наций, поскольку хочет набрать форму в «Спартаке».

«Он работает над своей физической формой, нанял тренера по физподготовке. Клуб и тренер помогают ему улучшить физическую форму, дают игровое время. Он хочет быть на 100 процентов самим собой — Шамар не чувствует, что был на нужном уровне во время последних сборов. Мы надеемся, что он обретет хорошую форму, сыграет за свой клуб, начнет забивать голы и вернется к той версии Шамара, которую мы знаем», — приводит Jamaica Observer слова Макларена.

11 октября сборная Ямайки сыграет против Никарагуа, а 15-го числа встретится с Гондурасом.

Николсон летом вернулся в «Спартак» после аренды в «Клермоне». 27-летний футболист провел 7 матчей за красно-белых в нынешнем сезоне, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Jamaica Observer
Футбол
РПЛ
Сборная Ямайки по футболу
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон

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