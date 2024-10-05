Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:59

Николсон после дубля в ворота «Ростова» заявил, что еще не достиг максимальной формы

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

— Я бы не сказал, что это была простая игра, но самое главное, что мы заработали три очка. Моя форма? Я становлюсь лучше день ото дня. Но я бы не сказал, что достиг 100 процентов. Я думаю, что сейчас готов на 60-65 процентов, но я постоянно тренируюсь.

Готов ли я стать лучшим бомбардиром? Конечно, работаю над этим и стремлюсь. Но главное — результат команды. Мой главный соперник в гонке? Определенно [Манфред] Угальде.

Голы в игре с ростовчанами стали для ямайца первыми с октября 2022 года.

«Спартак» после 11 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Рубин» — «Ахмат»: Сухой исправил только одну из двух ошибок Абросимова. Не удален Шелия
«Умяров — это компьютер, он просчитывает все». Тренеры «Спартака» и «Ростова» — о разгроме
Деменко — о безвыигрышной серии «Ростова»: «Есть проблемы, сейчас команда находится в психологической яме»
«Динамо» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Деменко — о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Совершенно не ожидал, что команда Карпина так рассыплется»
Полузащитник «Спартака» Мартинс считает, что Николсон заслужил свой дубль в матче с «Ростовом»
Сегодня
Вчера
Неделя