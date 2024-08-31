Николсон, Рябчук, Медина и Маслов приехали со «Спартаком» на матч против «Рубина», Дуарте и Жозе — нет

Футболисты «Спартака» Шамар Николсон, Олег Рябчук, Хесус Медина, Павел Маслов приехали с командой на матч 7-го тура РПЛ против «Рубина». Защитник Алексис Дуарте и нападающий Виллиан Жозе отсутствуют в списке прибывших, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее Рябчук восстанавливался от ушиба, Медину, согласно заявлению «Спартака» в прошлом матче против махачкалинского «Динамо» тренерский штаб решил поберечь.

В пятницу, 30 августа английские журналисты сообщали о возможном переходе Маслова в «Чарльтон».

После 6-ти туров «Спартак» с 11 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» отстает от красно-белых на 1 балл и занимает 7-ю строчку.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в субботу, 31 августа. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.