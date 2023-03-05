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Сегодня, 13:30

Николсон считает, что «Спартак» еще не прекратил борьбу за золото с «Зенитом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон в разговоре с «СЭ» заявил, что, по его мнению, красно-белые не прекратили борьбу за чемпионство с «Зенитом» после осечки в 18-м туре.

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и отстает от победившего «Пари НН» «Зенита» уже на восемь пунктов в таблице РПЛ.

— Вы потеряли два очка, борьба с «Зенитом» за первое место в РПЛ еще не окончена?

— Конечно, еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем.

— На чем больше сконцентрирован «Спартак» сейчас: Кубок России, где вы в полуфинале Пути РПЛ, или на чемпионате?

— У нас нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от игры к игре. Если мы сможем добиться победы в двух турнирах, почему нет. Но только будущее покажет, что случится или нет.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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