Нгамале: «Я не уровень «Динамо»? Не обращаю внимание на это! Я сфокусирован на работе»

Сегодня, 11:45
Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил свою игру в московской команде.
— Среди критиков есть мнение, что ты не уровень «Динамо». Как относишься к этому?
— Я не обращаю внимания на это! Я работаю над собой каждый день, я сфокусирован. Я работаю на команду, на своих партнеров. Каждая работа приносит свои плоды.
— Как ты можешь оценить свою игру?
— В действительности сейчас мне очень сложно. Проходит процесс адаптации. Но с каждым днем все лучше и лучше.
«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования