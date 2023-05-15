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РПЛ

15 мая, 12:58

Никонов: «Торпедо» — самая нищая команда РПЛ»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Торпедо» Вадим Никонов поделился мнением по поводу вылета московской команды из РПЛ по итогам этого сезона.

«Торпедо» — мой родной клуб. Какие у меня могут быть эмоции от вылета? Я не знаю, что происходит в клубе, все как за семью печатями. Говорят, что Клотет вообще поваром был.

Что не получилось в этом сезоне? А что должно было получиться? «Торпедо» — самая нищая команда РПЛ. Стадиона нет, ничего нет. Чего еще ждать? Хорошо, что вышли из первой лиги в РПЛ, а дальше что? Это совсем другое — надо было что-то менять, усиливаться», — цитирует Никонова «Чемпионат».

После 27 туров чемпионата России на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5102959-veteran-torpedo-nikonov-v-klube-vsyo-kak-za-semyu-pechatyami-govoryat-klotet-byl-povarom.html
ФК Торпедо (Москва)
Вадим Никонов
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