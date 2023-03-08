Нимели рассказал, как Каррера лишил его возможности сыграть в ЛЧ против «Ливерпуля»

Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, как на тот момент главный тренер команды Массимо Каррера не позволил ему сыграть в Лиге чемпионов против «Ливерпуля».

«Это была первая встреча с «Ливерпулем». По-моему, тогда получили травмы и Луис Адриано, и Зе Луиш. Я два дня тренировался с основой, а в двусторонке Каррера ставил меня на позицию центрального нападающего. Я должен был играть, но уже после ужина накануне матча Каррера пришел ко мне в номер и сказал, что с Луисом Адриано все в порядке. Это был полный капец!. Каррера похлопал меня по плечу и сказал: «Ниме, не переживай. Ты еще получишь свой шанс». Но шанса так и не было», — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы, провел 109 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами. Форвард сыграл один матч в РПЛ за главную команду и получил медаль за победу «Спартака» в Суперкубке России 2017 года.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий играет за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.