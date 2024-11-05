Нино будет готов к «Ахмату», Глушенков — к «Оренбургу»

Как стало известно «СЭ», два травмированных игрока «Зенита» близки к возвращению в строй.

Защитник Нино может попасть в заявку на матч 15-го тура РПЛ против «Ахмата», который состоится 10 ноября. 27-летний бразилец не смог доиграть встречу 14-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:1) из-за повреждения задней мышцы бедра.

Полузащитник Максим Глушенков пропустит завтрашний кубковый матч против «Ахмата» и вряд ли сыграет против того же «Ахмата» в РПЛ 10 ноября. Скорее всего, он вернется в строй к матчу против «Оренбурга» (23 ноября) после паузы на встречи сборных.

25-летний россиянин получил травму в игре FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1) 2 октября. У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.