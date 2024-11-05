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Сегодня, 20:56

Нино будет готов к «Ахмату», Глушенков — к «Оренбургу»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», два травмированных игрока «Зенита» близки к возвращению в строй.

Защитник Нино может попасть в заявку на матч 15-го тура РПЛ против «Ахмата», который состоится 10 ноября. 27-летний бразилец не смог доиграть встречу 14-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:1) из-за повреждения задней мышцы бедра.

Полузащитник Максим Глушенков пропустит завтрашний кубковый матч против «Ахмата» и вряд ли сыграет против того же «Ахмата» в РПЛ 10 ноября. Скорее всего, он вернется в строй к матчу против «Оренбурга» (23 ноября) после паузы на встречи сборных.

25-летний россиянин получил травму в игре FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1) 2 октября. У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

ФК Зенит
Максим Глушенков
Нино (Зенит)

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