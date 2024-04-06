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Сегодня, 11:30

Нино — о татуировках: «Может быть, набью что-то связанное с «Зенитом» и Петербургом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о своих татуировках.

— У тебя есть татуировки. Сколько их? Что они означают? Собираешься что-то набить в честь «Зенита» и Петербурга?

— Не знаю, сколько их у меня, уже сбился со счета. Но каждая татуировка рассказывает определенную историю. Например, у меня набита одна фраза, которую мы часто говорим в семье: «Быть близким — это не про физическое присутствие». Потому что можно ведь быть близким, даже находясь далеко. Есть обручальное кольцо, есть татуировка в честь победы на Олимпийских играх, есть несколько изображений на тему религии. После победы в Кубке Либертадорес пока не успел себе ничего набить, но точно сделаю! Еще не думал над тем, что я собираюсь сделать следующим, но всегда открыт для новых идей. Возможно, я сделаю что-то в честь своих детей. Но и ваша идея хорошая: может быть, набью что-то связанное с «Зенитом» и Петербургом. Как следует подумаю об этом, и, если что-то придет в голову — обязательно вам расскажу! — сказал Нино «СЭ».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей.

Полностью интервью Нино читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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