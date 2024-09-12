Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:58

Защитник «Зенита» Нино: «Против ЦСКА всегда были очень сложные игры»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в восьмом туре РПЛ.

«Я провел несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешел в «Зенит». И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же», — цитирует Нино пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на выезде встретится с ЦСКА в субботу, 14 сентября. Начало матча в 16.30 по московскому времени. Перед игрой сине-бело-голубые с 17 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (13 очков) идет пятым.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Нино (Зенит)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кирьос подколол Синнера, который встречается с Калинской
Дана Уайт не включил Хабиба в список лучших бойцов UFC
Умер журналист Николай Сванидзе
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
В Сумской области Украины заявили о критической ситуации со светом после взрывов
Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Семак заявил, что Глушенков не сыграет против ЦСКА
Ого, Дзюба нашел новый клуб в РПЛ! В «Акроне» у него будет конкретная цель
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: дата и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» — «Ростов»: дата и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Почему не рассматривали Дзюбу? Сергеев шел у нас первым номером». Интервью Игоря Осинькина
ЦСКА — «Зенит»: дата и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя