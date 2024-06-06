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Сегодня, 11:11

Нино назвал особенным время пребывания в «Зените»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от выступления за петербургскую команду. Футболист играет за сине-бело-голубых с января 2024 года.

«Эти полгода в «Зените» — особенное время для меня, боролись до самого конца, интрига жила до последнего тура. Не все получалось весной, но к концу мы собрались, выполнили свою задачу, завершили сезон двумя трофеями. Почувствовал ли я, что «Зенит» — самый крутой и сильный клуб России? Действительно, «Зенит» — прекрасная команда с отличным подбором игроков, квалифицированная и сильная, но нельзя забывать, что в чемпионате много достойных конкурентов», — приводит ТАСС слова Нино.

В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл РПЛ, а также стал обладателем FONBET Кубка России и Суперкубка страны.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Нино (Зенит)
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