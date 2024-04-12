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Нино — о том, почему Фернандес не говорит по-русски: «Марио более застенчив, а я люблю говорить, общаться и учиться»

Гоша Чернов
Корреспондент
Нино.
Фото Global Look Press
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Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Кто-то из российских футболистов тебе помогает учить? Или, может быть, Виллиам де Оливейра?

— Да, когда у меня возникают вопросы, я обычно обращаюсь к Виллиаму или к Тимо. У игроков тоже периодически что-то уточняю. Ильзат Ахметов часто разговаривает со мной, учит меня некоторым вещам, как и Коваленко. Я не стесняюсь спрашивать что-либо и не стыжусь делать ошибки. Думаю, это немного облегчает задачу.

— Что для тебя самое сложное в изучении русского?

— Все! Алфавит труден сам по себе, хотя это не самая большая проблема. Куда сложнее спряжения глаголов, то, как они меняются. Но самое трудное для меня — это чтение на русском. Потому что в португальском есть строгие правила ударения, а если есть исключения из правил, то они графически выделяются ударением на письме. А в русском этого нет — и из-за этого у меня возникают сложности с правильным произнесением слов. Если я вижу отдельное слово, которое мне знакомо, то могу прочитать его более-менее правильно, понять, что оно означает. Но когда вижу большой незнакомый текст, теряюсь и не могу корректно произнести его.

— Ты в команде несколько месяцев и уже поражаешь знанием русского. А Марио Фернандес в России живет больше 10 лет и до сих пор дает интервью только по-португальски. Ты понимаешь, почему так? Не общался с ним?

— Я никогда не говорил с ним об этом, но, думаю, это во многом зависит от человека. Я люблю говорить, общаться и учиться. Марио более застенчив, и, мне кажется, это многое объясняет. Меня стимулирует к изучению языка ситуация, когда рядом со мной два человека разговаривают между собой, а я их не понимаю. Это происходит почти всегда, а мне хочется говорить с персоналом в моем доме, с соседями. Когда я гуляю с дочкой, на детской площадке мамы и папы других детей иногда хотят поговорить со мной, и я не всегда их понимаю, что меня расстраивает. Я хочу общаться с людьми — это меня мотивирует.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

Марио Фернандес
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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