Нино — о возвращении российских клубов в Европу: «От этого выиграли бы абсолютно все»

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал «СЭ» отстранение российских клубов от еврокубков.

— Как ты думаешь, не пришло ли время вернуть в Европу российские клубы?

— Я думаю, от этого выиграли бы абсолютно все. Мы — от выступления в главных европейских турнирах, европейские турниры — от присутствия таких больших клубов как «Зенит». Это бы точно пошло на пользу всем. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, потому что это те соревнования, в которых я хотел бы играть.