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Сегодня, 12:55

Нино рассказал, что может признаться в любви к «Зениту» на русском

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино рассказал о первых впечатлениях после перехода в петербуржский клуб.

«Меня очень тепло приняли здесь — и футболисты, и тренерский штаб, и руководство. Ко мне очень хорошо отнеслись. Нагрузки тут серьезные, как я и ожидал. Меня впечатлили условия для работы, все на высшем уровне. В действительности все оказалось именно так, как мне и рассказывали, и я очень счастлив! Что уже успел выучить на русском? Я люблю «Зенит»!» — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

5 января 26-летний бразилец подписал с «Зенитом» контракт до 2028 года. В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

На данный момент «Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Второй и третий сборы пройдут в Дохе (Катар) с 1 по 28 февраля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-18-nino-sdelayu-vse-dlya-pobedy-i-rasschityvayu-na-podderzhku-bolelshchikov.htm
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