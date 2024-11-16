Нино — о русском языке: «Все еще учусь. Мне очень трудно, но я стараюсь»

Защитник «Зенита» Нино рассказал «СЭ» о том, как продвигается его изучение русского языка.

— Дуглас Сантос получил паспорт РФ. Несомненно, теперь он захочет интенсивнее учить русский. Ты поможешь Дугласу, ведь ты его учишь с начала года?

— Если ему это понадобится, то да. Я все еще учусь, это очень трудно. Но надеюсь, что скоро смогу давать интервью на русском, хотя мне и сложно. Это совсем другой язык, чем тот, на котором я говорю, но я очень стараюсь.

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.