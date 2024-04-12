Нино: «Учу русский три раза в неделю. Дома иногда включаю местное ТВ и пытаюсь понять, что говорят»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Как часто ты учишь русский? Сколько уроков в неделю?

— Приблизительно три раза в неделю — это средняя частота уроков. Иногда чаще, иногда реже — зависит от темы урока.

— Что изучал на последнем уроке?

— На последнем уроке мы изучали, как выражать чувства. Например, я запомнил, как говорить «мне холодно», «мне жарко», «я голоден». Еще мы недавно изучали ресторанную лексику: как общаться в кафе, заказывать еду. После каждого урока я обновляю словарный запас на пару глаголов и прилагательных.

— Смотришь русское ТВ? Читаешь что-то на русском?

— Когда я дома, иногда включаю телевизор на случайном канале и пытаюсь понять, что говорят. Это хорошая тренировка навыков аудирования: я могу распознать несколько слов и понять, о чем идет речь, но пока не могу полностью понять смысл сказанного.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.