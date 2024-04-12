Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Нино: «Раскольников — очень сложный персонаж. На его тему можно долго дискутировать»

Гоша Чернов
Корреспондент
Нино.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о чтении русской литературы.

— На сборах ты начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитал?

— Еще нет. Этот роман всегда казался мне очень интересным, особенно сейчас, когда действие происходит в городе, в котором я теперь живу. В этой книге есть сюжет, который вовлекает тебя и заставляет задуматься. Когда закончу читать, расскажу вам о своих впечатлениях.

— Уже сложилось впечатление о Раскольникове?

— Очень сложный персонаж, очень сложный. На его тему можно долго дискутировать, потому что никто никогда не может полностью поставить себя на место другого человека и не знает со стопроцентной уверенностью, через что он проходит, какие трудности испытывает и так далее. Некоторые вещи противоречат нашему нравственному воспитанию, и говорить о нем очень трудно. Когда дочитаю, у меня сложится более цельное впечатление о Раскольникове.

— Почему ты для знакомства с русской литературой выбрал именно Достоевского и Толстого?

— Потому что это два известных писателя, которых очень хорошо знают в Бразилии. Они всем очень нравятся. Я не знаю никого, кто пожалел бы о том, что прочел их книги.

— Основоположником русского языка считается Пушкин. Это, пожалуй, самый популярный писатель в России. Есть ли у тебя в планах его книги?

— Я этого не знал, но теперь обязательно поищу его произведения и прочту что-нибудь.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
2
Обсудить
Читайте также
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300 в Лас-Вегасе
Стало известно о гибели адвоката Чикатило под Луганском
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов под Брянском
Депутаты ЕП отказались закрыть уже потраченный бюджет ЕС за 2022 год из-за Киева
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нино: «Надеюсь дать интервью на русском языке к декабрю»