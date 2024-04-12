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Сегодня, 09:45

Нино: «Прочитываю примерно 15 книг в год. Примерно одну в месяц»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал об увлечении чтением.

— Сколько книг ты прочел за всю жизнь и сколько в среднем читаешь в год?

— Про всю жизнь точно не отвечу, просто не знаю этого! Мне кажется, я прочитываю примерно одну книгу в месяц, но все сильно зависит от их объема. В год может выходить около 15 — иногда больше, иногда меньше.

— Ты знаешь хотя бы одного футболиста, который читает художественной литературы столько же, сколько и ты?

— Нет. Не думаю, что это настолько популярное хобби в футбольных кругах. Увлечения видеоиграми, например, встречаются гораздо чаще.

— А когда ты последний раз играл в приставку? Есть ли она у тебя?

— Я играю, но очень мало. У меня есть приставка в Бразилии — когда ко мне приходят друзья, я могу поиграть. Недавно к жене приезжал брат, привез с собой приставку, так что периодически я с ним играл. Но это очень редко.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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