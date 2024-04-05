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Сегодня, 11:06

Нино сравнил болельщиков «Зенита» с бразильскими

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино рассказал о впечатлениях от чемпионата России. Он также сравнил бразильских болельщиков и фанатов сине-бело-голубых.

— Вы уже достаточно времени провели в России. Какие ваши первые впечатления об уровне сопротивления в нашем чемпионате?

— Во-первых, в очередной раз хочу сказать, что я счастлив быть здесь, быть в этом клубе, в этом городе жить. Я уже смог оценить то, насколько сложным является чемпионат России. Каждая игра особенна по-своему, каждый соперник труден по-своему, поэтому от нас требуется в каждой игре быть на 100% готовыми, чтобы набирать необходимые нам очки.

— Следующий матч домашний. Что вы скажете об атмосфере на «Газпром Арене»? Можно ли ее сравнить с тем, как болеют в Бразилии, например?

— Дома играть всегда особенно приятно. Наш стадион такой, что у очень немногих команд в Бразилии есть похожие арены. А по поводу уровня боления, я бы сказал, что поддерживают «Зенит» здесь также, как в Бразилии, где люди живут футболом, очень любят футбол. Нашим болельщикам огромное спасибо. В тех домашних матчах, в которых мне довелось принять участие, всегда ощущалась сила, которую они в нас вкладывают. Надеюсь, они продолжат за нас болеть в этом матче. Повторюсь, это особенное удовольствие в родных стенах проводить игры.

26-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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