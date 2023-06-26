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Сегодня, 16:24

Нивалдо считает, что Личка может привести «Динамо» к чемпионству

Алина Савинова
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Бывший игрок «Луча-Энергии» и «Динамо Брест» Нивалдо высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Я очень рад за него, и надеюсь, что у него все получится. Если он найдет подход к игрокам, то я могу поверить, что «Динамо» будет чемпионом. В «Динамо» Брест в Личку никто не верил, а команда выиграла чемпионат страны, благодаря общей сплоченности и работе главного тренера», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Нивалдо.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

Ранее Личка работал в таких командах, как «Оренбург», «Динамо Брест», «Радомяк Радом» и «Хмел».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005177607_eks-igrok_lucha-energii_nivaldo_mogu_poverit_chto_lichka_privedet_dinamo_k_chempionstvu
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