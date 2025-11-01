«Рубин» — «Динамо»: Нижегородов вынес мяч с линии ворот после удара Бителло

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов сделал невероятный сейв в матче 14-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

В добавленное к первому тайму время полузащитник бело-голубых Бителло предпринял попытку отправить мяч в ворота соперника. Голкипер казанской команды Евгений Ставер не смог отбить его, однако Нижегородов в прыжке через себя вынес мяч с линии ворот. После этого эпизода ВАР провели проверку и определили, что гола не было.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».