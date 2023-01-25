Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:01

«Нижний Новгород» и «Акрон» сыграли вничью в товарищеском матче

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Нижний Новгород» и «Акрон» сыграли вничью в товарищеском матче на сборах в Турции — 1:1.

В составе нижегородцев отличился Вячеслав Кротов. За клуб из Тольятти гол забил Джамалдин Ходжаниязов.

«Нижний Новгород» проведет следующий товарищеский матч 28 января против «Локомотива» из Пловдива.

«Акрон» в товарищеском матче встретится с «Балтикой» 2 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Нижний Новгород» — «Акрон» — 1:1 (1:1)

Голы: Кротов, 33 (1:0). Ходжаниязов, 38 (1:1).
«Нижний Новгород»: Гойло, Гоцук, Александров, Масоэро, Стоцкий, Калинский, Кротов, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

Футбол
ФК Акрон
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Все-таки попал под каток. Рублев не смог навязать борьбу Джоковичу
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских подразделений в Артемовске
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал об отличиях наемников и солдат ВСУ
Посол РФ назвал крайне опасным решение Германии о передаче Украине танков Leopard 2
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Сильянова ответил на вопрос о будущем игрока: «Ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться»