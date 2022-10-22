«Краснодар» обыграл «Нижний Новгород». Команда Галактионова заканчивала матч вдевятером

Сегодня, 15:56
«Краснодар» в гостях обыграл «Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.
Счет на 17-й минуте встречи открыл Ильзат Ахметов.
Команда Михаила Галактионова играла вдесятером с начала 2-го тайма, вторую желтую карточку получил Мамаду Майга. В концовке встречи удаление заработал Никита Каккоев.
Окончательный счет в матче на 90+8-й минуте установил Джон Кордоба.
«Краснодар» набрал 24 очка и закрепился на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 13 очками — на 11-й строчке.
В следующем туре «быки» дома примут «Зенит» 30 октября. «Нижний Новгород» в тот же день сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
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