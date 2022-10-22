«Нижний Новгород» — «Краснодар»: кто предупрежден — Рамирес, Сорокин или Сулейманов?

Действия судьи и организаторов телетрансляции на 79-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» озадачили статистиков, собирающих данные о наказаниях игроков.

На экране телевизора появилось сообщение, что желтую карточку получил краснодарец Кристиан Рамирес. Об этом сказал и комментатор.

«Нижний Новгород» — «Краснодар».

При этом крупным планом был показан нижегородец Тимур Сулейманов. И, как это видно на стоп-кадре, можно предположить, что судья Василий Казарцев показал карточку именно ему.

«Нижний Новгород» — «Краснодар».

Но в послематчевом протоколе указано, что предупреждение вынесено краснодарцу Егору Сорокину.

К кому же на самом деле применена дисциплинарная санкция?