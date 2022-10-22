Судейство
Сегодня, 18:15
Действия судьи и организаторов телетрансляции на 79-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» озадачили статистиков, собирающих данные о наказаниях игроков.
На экране телевизора появилось сообщение, что желтую карточку получил краснодарец Кристиан Рамирес. Об этом сказал и комментатор.
При этом крупным планом был показан нижегородец Тимур Сулейманов. И, как это видно на стоп-кадре, можно предположить, что судья Василий Казарцев показал карточку именно ему.
Но в послематчевом протоколе указано, что предупреждение вынесено краснодарцу Егору Сорокину.
К кому же на самом деле применена дисциплинарная санкция?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования