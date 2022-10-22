«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Майга оставил хозяев в меньшинстве

«Нижний Новгород» остался вдесятером в матче против «Краснодара» в 14-м туре РПЛ — 0:1.

В составе хозяев вторую желтую карточку получил Мамаду Майга. Малиец наступил на ногу полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну.