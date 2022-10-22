Судейство
Сегодня, 16:12
На 90+2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Константина Шаламберидзе и просмотра видеозаписи показал красную карточку капитану нижегородцев Никите Каккоеву и удалил его с поля. Судья, видимо, решил, что защитник агрессивно отреагировал на толчок Джона Кордобы и ударил соперника ногой.
Решение рефери выглядит, мягко говоря, удивительным — на фоне недавних вердиктов его коллег.
В матче 4-го тура пути РПЛ Кубка России между этими же командами «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев не показал красную карточку вратарю хозяев поля Артуру Нигматуллину и не удалил его. Даже после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Алексея Лунева. Голкипер за умышленный удар соперника рукой получил только предупреждение.
А в игре 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2) Сергей Карасев после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Максима Гаврилина не увидел агрессии в действиях Квинси Промеса, умышленно ударившего ногой Виллиана Рошу, и вынес спартаковцу только предупреждение.
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