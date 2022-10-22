Судейство
Сегодня, 15:07
На 30-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» арбитр Василий Казарцев ошибочно не вынес предупреждение за неспортивное поведение Эдуарду Сперцяну.
Полузащитник «быков», вбежав в штрафную площадь нижегородцев, попытался заработать 11-метровый удар, воткнувшись в соперника. Судья правильно не назначил пенальти, но не наказал краснодарца желтой карточкой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования