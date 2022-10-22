Судейство
Сегодня, 17:49
В протоколе матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) допущена грубая ошибка.
Один из судей, входивших в бригаду Василия Казарцева, скорее всего это был резервный Александр Машлякевич, внес данные, что на 71-й минуте на поле вышел краснодарец Вячеслав Литвинов.
На самом деле на замену, как объявили на стадионе, выпустили Алекса Мацукатова. Это было слышно и видно во время телетрансляции.
Нужно отметить, что это уже не первый случай, когда по вине арбитров послематчевые протоколы заполняются с ошибками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования