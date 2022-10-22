«Нижний Новгород» — «Краснодар»: в протоколе матча грубая ошибка. Что происходит с судьями?

В протоколе матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) допущена грубая ошибка.

Один из судей, входивших в бригаду Василия Казарцева, скорее всего это был резервный Александр Машлякевич, внес данные, что на 71-й минуте на поле вышел краснодарец Вячеслав Литвинов.

Протокол матча.

На самом деле на замену, как объявили на стадионе, выпустили Алекса Мацукатова. Это было слышно и видно во время телетрансляции.

Нужно отметить, что это уже не первый случай, когда по вине арбитров послематчевые протоколы заполняются с ошибками.