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Сегодня, 10:44

«Нижний Новгород» подтвердил присутствие Глушакова на сборах клуба

Виталий Косик
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Нижнего Новгорода» подтвердил присутствие российского полузащитника Дениса Глушакова на сборах в Турции.

В новом посте Telegram-канала команды появилась фотография 35-летнего хавбека в форме «Нижнего Новгорода» на разминке.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщал, что Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции и может подписать контракт до конца сезона.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Ранее он выступал в чемпионате России за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Источник: https://t.me/fcnn52/5186
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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