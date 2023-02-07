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Сегодня, 16:53

«Нижний Новгород» намерен продлить контракт с нападающим Сулеймановым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Нижний Новгород» выразил заинтересованность в продлении контракта с нападающим команды Тимуром Сулеймановым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство «Нижнего Новгорода» уже провело предварительные переговоры с агентами Сулейманова, на которых была высказана заинтересованность в продлении контракта футболиста. Более предметные переговоры между сторонами начнутся позднее.

Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива», за основу которого нападающий сыграл всего четыре матча, после чего перешел в «Нижний Новгород». За нижегородскую команду форвард провел 87 встреч, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне футболист является лидером нападения команды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1 миллион евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pari-nn-nameren-prodlit-kontakt-s-napadayushhim-timurom-sulejmanovy-m/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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