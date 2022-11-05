«Нижний Новгород» нанес всего один удар по воротам ЦСКА за весь матч

Сегодня, 21:25
ЦСКА дома со счетом 0:1 уступил «Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура РПЛ.
В составе победителей гол забил Виктор Александров. Причем для нижегородцев этот удар остался единственным в ворота ЦСКА за весь матч.
ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ с 29 очками. Клуб из Нижнего Новгорода с 16 очками занимает 12-ю строчку в РПЛ.
В следующем туре армейцы в гостях сыграют с «Динамо» 13 ноября, «Нижний Новгород» 11 ноября примет на своем поле «Ахмат».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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