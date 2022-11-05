«Нижний Новгород» нанес всего один удар по воротам ЦСКА за весь матч

ЦСКА дома со счетом 0:1 уступил «Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура РПЛ.

В составе победителей гол забил Виктор Александров. Причем для нижегородцев этот удар остался единственным в ворота ЦСКА за весь матч.

ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ с 29 очками. Клуб из Нижнего Новгорода с 16 очками занимает 12-ю строчку в РПЛ.

В следующем туре армейцы в гостях сыграют с «Динамо» 13 ноября, «Нижний Новгород» 11 ноября примет на своем поле «Ахмат».