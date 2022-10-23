Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:30

«Нижний Новгород» направит в ЭСК РФС запрос с просьбой разобрать 11 эпизодов в матче с «Краснодаром»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Нижнего Новгорода».
Фото ФК «Нижний Новгород»

Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» в понедельник направит запрос в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть и дать оценку 11 эпизодам в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Команда Михаила Галактионова играла вдесятером с начала 2-го тайма, вторую желтую карточку получил Мамаду Майга. В концовке встречи удаление заработал Никита Каккоев.

«Краснодар» набрал 24 очка и закрепился на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 13 очками — на 11-й строчке.

В следующем туре «быки» дома примут «Зенит» 30 октября. «Нижний Новгород» в тот же день сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Квинси Промес. «Нижний Новгород» — «Краснодар»: Каккоев удален, а спартаковец Промес — нет. В чем разница?
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:2
Краснодар
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев с поясом, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба повздорил с Чимаевым: события UFC 280
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Гонка «Спартака» и ЦСКА — главная интрига сезона. Абаскаль идеально идет по дистанции
Кечинов: «Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения»
Нагайцев — о поражении от «Ахмата»: «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым»
Тарханов считает, что в ЦСКА нет кризиса
Сможет ли Сычевой заиграть в «Зените»? Мнение Масалитина
Колосков: «Если бы Сычевой был игроком с хорошими задатками, давно играл бы в РПЛ, в «Спартаке» или «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кечинов: «Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения»

Олусегун избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Зенита»