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Сегодня, 15:02

«Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова

Иван Шитик
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото ФК «Нижний Новгород»
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«Нижний Новгород» на официальном сайте подтвердил переход полузащитника Дениса Глушакова.

«Денис Борисович с нами!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Ранее генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Договор с 36-летним хавбеком заключен до конца сезона с опцией продления еще на один.

В январе полузащитник покинул «Химки», став свободным агентом. В 19 матчах сезона-2022/23 в «Химках» он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
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