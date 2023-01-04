«Нижний Новгород» планирует провести три сбора в Турции

«Нижний Новгород» намерен провести три учебно-тренировочных сбора в Турции во время зимнего перерыва, информирует пресс-служба команды.

Игроки клуба выйдут из отпуска 7 января, после чего пройдут углубленное медицинское обследование.

Первый сбор состоится с 9 по 20 января в районе Лара (Анталья). На двух следующих сборах игроки будут тренироваться в Белеке. Время товарищеских матчей станет известно позднее.

«Нижний Новгород» занимает в РПЛ 12-е место. 5 марта команда в гостях сыграет с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.